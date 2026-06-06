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17:17, 6 июня 2026Мир

Россия выразила готовность организовать приезд ООН в Старобельск

Алимов: Россия готова организовать приезд делегации ООН в Старобельск
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Россия готова обеспечить приезд делегации ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в Старобельск. Об этом заявил замглавы МИД Александр Алимов на встрече с директором Информационного центра ООН в Москве Владимиром Кузнецовым, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

«Алимов подчеркнул, что утверждения Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации произошедшего в связи с отсутствием доступа к месту инцидента несостоятельны, так как российская сторона готова обеспечить приезд ооновской делегации в Старобельск по аналогии с посещением города делегацией Международного комитета Красного Креста», — говорится в сообщении.

Российская сторона попросила Кузнецова передать фото- и видеоматериалы с места атаки на колледж в Старобельске в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Москва ожидает четкого публичного осуждения террористических действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ВСУ нанесли удары по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 человек.

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