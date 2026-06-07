В США высказались о масштабах коррупции на Украине

Риттер: Власти США не осознают масштабы коррупции на Украине

Власти США не осознают масштабы коррупции на Украине, заявил бывший эксперт ООН по вооружениям и экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в беседе с РИА Новости.

«Мы предполагаем, что Украина коррумпирована. Но мы не осознаем глубину коррупции», — подчеркнул он.

19 мая США начали расследование по меньшей мере 56 случаев мошенничества и коррупции, связанных с помощью Украине. Отмечается, что американские власти провели совместную с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) работу. В ходе совместных действий они задержали скрывающегося в США украинского коррупционера, имя которого не раскрывается.