Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:42, 7 июня 2026Мир

В США высказались о масштабах коррупции на Украине

Риттер: Власти США не осознают масштабы коррупции на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Власти США не осознают масштабы коррупции на Украине, заявил бывший эксперт ООН по вооружениям и экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в беседе с РИА Новости.

«Мы предполагаем, что Украина коррумпирована. Но мы не осознаем глубину коррупции», — подчеркнул он.

19 мая США начали расследование по меньшей мере 56 случаев мошенничества и коррупции, связанных с помощью Украине. Отмечается, что американские власти провели совместную с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) работу. В ходе совместных действий они задержали скрывающегося в США украинского коррупционера, имя которого не раскрывается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные в Черном море дали бой скоростным катерам ВСУ с экипажем. Что известно о последствиях?

    В МИД заявили об отказе от работы с отдельными структурами ООН

    В США высказались о масштабах коррупции на Украине

    На Западе назвали заблуждением надежду Пашиняна на евроинтеграцию Армении

    В КНДР отказались от компромисса по ядерному вопросу

    Россиянам назвали отрасли со средней зарплатой более 200 тысяч рублей

    ВС России улучшили тактическое положение около одного населенного пункта

    США захотели передать активы Ирана союзникам в Персидском заливе

    На Западе обвинили Украину в превращении Европу в зону боевых действий

    Еще один ребенок пострадал при атаке ВСУ на российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok