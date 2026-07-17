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15:09, 17 июля 2026Культура

Канье Уэст готовит стадионное шоу в Казахстане

Скандальный рэпер Канье Уэст 14 августа даст первый большой концерт в Казахстане
Андрей Шеньшаков

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images for The Recording Academy

Американский рэпер Канье Уэст выступит в Казахстане впервые в своей карьере. Об этом рассказали организаторы из First Media Group в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Согласно публикации, концерт Йе пройдет 14 августа на Центральном стадионе в Алма‑Ате. Отмечается, что старт продаж билетов намечен на 20 июля.

Ранее Уэст не давал полноценных концертов на территории Казахстана. В 2013 году Уэст выступил на свадьбе внука экс‑президента страны Нурсултана Назарбаева в рамках частного мероприятия.

В июне стало известно, что в Европе снова отменили концерт американского рэпера Канье Уэста — на этот раз без его выступления осталась Прага. Концерт был запланирован на 25 июля.

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