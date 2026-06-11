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21:40, 11 июня 2026Культура

В Европе снова отменили концерт Канье Уэста

Novinky: Концерт Канье Уэста в Праге отменили
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Randall Hill / Reuters

В Европе снова отменили концерт американского рэпера Канье Уэста — на этот раз без его выступления осталась Прага. Об этом сообщает чешский новостной портал Novinky.

Концерт был запланирован на 25 июля, однако площадка объявила о прекращении сотрудничества с организатором. Причины данного решения не раскрываются, однако представители властей Праги до этого протестовали против концерта Канье Уэста из-за его антисемитских высказываний.

Отмечается, что это уже шестой сорванный концерт Уэста в Европе. До этого его выступления отменяли в Великобритании, Франции, Италии, Польше и Швейцарии.

Ранее Канье Уэст установил исторический рекорд посещаемости на концерте в Турции. Концерт исполнителя, состоявшийся на Олимпийской арене имени Ататюрка в Стамбуле, посетили в общей сложности порядка 118 тысяч зрителей.

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