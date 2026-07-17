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15:21, 17 июля 2026Россия

Совфед одобрил поправки в закон об определении годности россиян к военной службе

Совфед одобрил поправки в закон о воинской обязанности
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Совет Федерации одобрил поправки в закон об определении годности россиян к военной службе на отдельных должностях в Вооруженных Силах России. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

«Законом к полномочиям министра обороны России отнесено право устанавливать перечень воинских должностей, в отношении которых устанавливаются особенности, связанные с определением пригодности к военной службе, дополнительные требования [к ним]», — говорится в заключении оборонного комитета Совфеда.

Поправки к закону «О воинской обязанности» устанавливают, что граждане не могут быть приняты на военную службу или на обучение в военные профессиональные образовательные организации в случае отказа от прохождения ряда обязательных исследований, отбора, проверок либо установления по результатам исследований, несоответствия тем или иным требованиям, а также в случае непредставления обязательной информации либо представления заведомо ложных данных. К числу обязательных, в частности, относятся химикотоксикологические исследования.

Уточняется, что по этим же причинам могут быть уволены военнослужащие, которые уже проходят военную службу по контракту, а также отчислены уже принятые на обучение студенты.

Закон должен вступить в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2026 года в школах России введут начальную военную подготовку. Новый предмет появится у учащихся восьмых и девятых классов.

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