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Силовые структуры
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15:07, 17 июля 2026Силовые структуры

В концерне «Калашников» прокомментировали задержание вернувшегося с СВО Панкина

Концерн «Калашников» опроверг связь с задержанным за мошенничество Панкиным
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сергей Панкин, задержанный в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере, не был сотрудником концерна «Калашников». Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Отмечается, что он мог иметь отношение к организациям-поставщикам концерна. Сам же концерн оказывает содействие правоохранителям в установлении обстоятельств, связанных с деятельностью Панкина.

Ранее стало известно о задержании Сергея Панкина, вернувшегося из зоны СВО. Его называли бывшим замдиректора концерна «Калашников». Задержание связано с уголовным делом о хищении 100 миллионов рублей, которые выделялись на военную форму.

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