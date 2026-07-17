В концерне «Калашников» прокомментировали задержание вернувшегося с СВО Панкина

Концерн «Калашников» опроверг связь с задержанным за мошенничество Панкиным

Сергей Панкин, задержанный в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере, не был сотрудником концерна «Калашников». Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Отмечается, что он мог иметь отношение к организациям-поставщикам концерна. Сам же концерн оказывает содействие правоохранителям в установлении обстоятельств, связанных с деятельностью Панкина.

Ранее стало известно о задержании Сергея Панкина, вернувшегося из зоны СВО. Его называли бывшим замдиректора концерна «Калашников». Задержание связано с уголовным делом о хищении 100 миллионов рублей, которые выделялись на военную форму.