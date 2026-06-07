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01:40, 7 июня 2026Мир

На Западе назвали заблуждением надежду Пашиняна на евроинтеграцию Армении

Меркурис: Пашинян ведет Армению к краху, надеясь на евроинтеграцию
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заблуждается и ведет Армению к краху, надеясь на евроинтеграцию страны. На это указал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«Я думаю, что дело идет к краху. Иными словами, мне кажется, что Пашинян сейчас настолько предан этой политике, что даже если наедине с собой он, возможно, и задумывается, не пора ли сменить курс. <…> Я считаю, что он глубоко заблуждается», — сказал эксперт.

Он добавил, что благополучие Армении держится в основном на отношениях с Россией, и если сотрудничество прекратится, республику ждет катастрофа. В связи с этим Меркурис назвал Пашиняна недальновидным лидером.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался о референдуме по выходу или сохранению членства в ЕАЭС, который ему предложили провести в России. Политик уверен, что сейчас его проведение было бы нелогичным.

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