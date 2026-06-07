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01:21, 7 июня 2026Экономика

Россиянам назвали отрасли со средней зарплатой более 200 тысяч рублей

Средние зарплаты более 200 тысяч рублей зафиксированы в пяти отраслях
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В марте 2026 года в России средние зарплаты, превышающие 200 тысяч рублей, были зафиксированы в пяти отраслях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Больше всего получали специалисты в финансовой и страховой сфере — их средний заработок составил 314 тысяч рублей. На втором месте оказалась сфера добычи нефти и газа, где среднемесячный доход достиг отметки в 226 тысяч рублей. Те же зарплаты зафиксированы и в области информации и связи.

В отрасли воздушного и космического транспорта этот показатель составил 223 тысячи рублей, в производстве табачных изделий — 218 тысячи рублей. Уточняется, что средняя зарплата по России в марте 2026 года составила 112 654 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зарплаты в стране увеличились более чем на 30 процентов за пять лет.

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