17:25, 27 мая 2026

Вице-президент США усомнился в моральности ударов по Ирану

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что постоянно задается вопросом о моральной оправданности ударов по Ирану. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

«Я спрашиваю себя: оправданно ли это? Морально ли это? Правильно ли это делать?» — сказал Вэнс. По его словам, его мировоззрение формирует «христианская концепция справедливой войны», которая заставляет лидеров задавать сложные вопросы.

Американский вице-президент выразил надежду, что Тегеран согласится не разрабатывать ядерное оружие в рамках потенциального договора. Он подчеркнул, что подобные сомнения ограничивают действия политиков и это нормально.

Ранее Вэнс заявил, что Вашингтон уже достиг значительного прогресса в переговорах с Ираном для заключения сделки. Однако возобновление военной кампании остается возможным.

