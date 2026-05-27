Зеленский встретился с командованием ВСУ на фоне срочного письма Трампу

Зеленский провел совещание по обороне с главкомом ВСУ Сырским

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обороне с главнокомандующим Вооруженными силами страны (ВСУ) Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«[Провел] подробное совещание по нашей обороне. (...) Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Андрей Гнатов доложили по ситуации и вариантам наших действий на Харьковщине — прежде всего это Купянское направление, — также в Донецкой области, на Запорожском направлении и в целом на юге Украины», — написал глава государства.

Ранее стало известно, что украинский лидер отправил президенту США Дональду Трампу срочное письмо. В нем Зеленский пожаловался на критическую нехватку средств противовоздушной обороны (ПВО) и попросил о поставке ракет PAC-3 для систем Patriot.

Президент также отметил, что Украина критически зависит от США в сфере перехвата баллистических ракет. По его словам, комплексы Patriot остаются для киева наиболее эффективным средством защиты.