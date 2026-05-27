Раскрыты детали срочного письма Зеленского Трампу

Опубликован полный текст срочного письма Зеленского Трампу
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Опубликован полный текст срочного письма президента Украины Владимира Зеленского американскому лидеру Дональду Трампу. Его обнародовал Telegram-канал «УНИАН».

«Мы понимаем, что Соединенные Штаты продолжают нести ответственность за свою собственную оборону и за защиту своих союзников и партнеров. (...) Однако после всего того, через что мы прошли вместе, разве мы не заслужили место среди ваших союзников?» — сказано в письме.

Зеленский также заявил, что Украина критически зависит от США в сфере перехвата баллистических ракет, подчеркнув, что комплексы Patriot остаются наиболее эффективным средством защиты.

24 мая Россия нанесла один из самых массированных ударов по украинской территории. В Киеве еще с ночи прогремели взрывы на фоне сообщений о прилете ракеты «Орешник». Эту тему Зеленский также затронул в письме.

