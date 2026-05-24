По Киеву и области нанесен один из самых массированных ударов. По одной из целей отработали «Орешником»

По Киеву и области ВС России нанесли один из самых массированных ударов

По украинской территории нанесен один из самых массированных ударов со стороны России. В Киеве еще с ночи прогремели взрывы на фоне сообщений о прилете ракеты «Орешник».

Вскоре на Украине показали кадры попадания ракеты в городе Белая Церковь в Киевской области. На записях, публикуемых в сети, как свидетельство попадания «Орешником», была показана разделяющаяся на последнем этапе боеголовка.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат уточнял, что «Орешник» могли применить для атаки на Белоцерковский район Киевской области в ночь на воскресенье, 24 мая. Российские издания писали, что на Киев в ходе массированной атаки были направлены десятки баллистических ракет. Позже, по информации российских военкоров, стало известно, что самолеты МиГ-31 использовали ракеты «Кинжал». Также столица Украины оказалась под налетом сотен российских дронов.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Зеленский назвал Киев основной мишенью ночной атаки России

По словам украинского президента Владимира Зеленского, Киев стал основной мишенью ночного массированного удара. Он также добавил, что российские войска использовали ракеты разного типа. Не вся «баллистика», по его словам, была успешно сбита украинскими военными.

Больше попаданий в Киеве, и именно Киев был основной мишенью этой российской атаки Владимир Зеленский президент Украины

Также украинский лидер сообщил, что по Белой Церкви был произведен удар ракетой «Орешник». Зеленский призвал США и европейские страны помочь в поиске решения для скорейшего завершения конфликта.

Российские военные действительно отработали «Орешником» по целям на Украине

В Минобороны России подтвердили, что ВС РФ нанесли массированный удар по украинским территориям комплексом «Орешник», ракетами «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». Там отдельно уточнили, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам России.

Также стали известны предварительные цели комбинированной ночной атаки ВС России по Украине. Telegram-канал «Осведомитель» писал, что среди основных целей оказались два склада в Киевской области и четыре завода в Киеве. Речь идет о заводах «Артем», «Аналитприбор», а также бывших заводах «Реле и автоматика» и «Радиальный».

Кроме того, прилеты пришлись на промышленную зону Дарницкого района, бизнес-парк «Лагода», отделение Службы безопасности Украины в Подольском районе и город Белая Церковь. В последнем целью атаки мог стать аэродром.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В России назвали цель атаки на Киев

По словам председателя комитета Совета Федерации Григория Карасина, основная цель атаки российских военных на Киев — попытка заставить Украину прекратить обстреливать мирных жителей и гражданские объекты. Тогда же сенатор указал, что это были «превентивные удары» после обстрела ВСУ общежития колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике с колоссальными потерями.

Это жесткая и мощная профилактика. Но в Киеве должны понять, что Россию никакими тысячами беспилотников, никакими подлыми ударами по гражданским объектам нашей территории не запугать. Мы будем бороться за то, чтобы искоренить ненависть к своей стране Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Как отметил Карасин, ответные атаки были направлены «против объектов военно-технической структуры Украины для того, чтобы возвратить киевский режим к здравому смыслу». «Иначе недоговороспособность Киева приводит к страшным итогам уже на протяжении пятого года», — заключил он.

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Медведев после атаки на Киев призвал бить «гораздо сильнее»

После атаки на Киев заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал бить «гораздо сильнее». Он указал, что «бандеровская свора» своими террористическими ударами по детям вызвала «жесткий ответ из России».

Также политик отметил, что после массированной атаки со стороны России властям Украины «проще просить деньги, воровать и оправдываться» перед западными партнерами.

Так что же, не бить вообще, чтобы не спровоцировать укрепление неонацистского режима? Нет, конечно. Надо бить — как сегодня и еще гораздо сильнее! Ведь серый пепел на месте их столичных символов деморализует врага не слабее утраты боевого знамени Дмитрий Медведев председателя Совета безопасности России

Фото: Thomas Peter / Reuters

О готовящемся ударе «Орешником» стало известно после украинской атаки на колледж в ЛНР

23 мая Зеленский заявил о подготовке Россией комбинированного удара. Выводы были сделаны на основании информации от «американских и европейских партнеров». Тогда же Зеленский сообщил, что возможно применение «Орешника».

Военные эксперты и корреспонденты также передавали данные об «ударе возмездия» по украинским целям. Все это последовало после того, как 22 мая ВСУ атаковали профессиональный колледж в Старобельске. Под удары попали учебное здание и общежитие. В момент налета там находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Минобороны России был отдан приказ подготовить предложения по скорейшему ответу на действия ВСУ. Военному эксперту Юрию Кнутову также стало известно, что Россия может ответить «Цирконом», «Кинжалом» и «Искандерами».