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Забота о себе
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18:29, 16 июня 2026Забота о себе

Врачи связали появление тумана в голове с дефицитом одного элемента

Гематолог Шатцель: Ощущение тумана в голове может возникать из-за дефицита железа
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Гематолог и специалист по женскому здоровью Стивен Фейн и врач Джозеф Шатцель объяснили, почему может появляться ощущение тумана в голове. В беседе с Huffington Post они связали эту проблему с дефицитом одного элемента.

По словам врачей, ощущение тумана в голове может возникать из-за недостатка железа. По словам Фейна, особенно негативно дефицит этого элемента сказывается на женщинах в пременопаузе.

Шатцель добавил, что другими симптомами недостатка железа могут быть повышенная утомляемость, трудности с концентрацией внимания, а также истончение волос. Менее очевидными признаками этой проблемы Фейн назвал тягу к жеванию льда и так называемый синдром беспокойных ног.

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Чтобы диагностировать дефицит железа, врачи порекомендовали обращаться к терапевту. Если анализы подтвердят наличие этой проблемы, он может прописать таблетки или назначить капельницы с железом.

Ранее психиатр Антон Гребенюков перечислил признаки эмоционального выгорания. По словам врача, ими могут быть внезапное возникновение цинизма и утрата эмпатии.

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