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18:25, 16 июня 2026Наука и техника

«Спутник оглох». Россия научилась подавлять связь Starlink у ВСУ. Как это работает и к чему может привести

В России разработали комплекс «Волна Купол Гарант», глушащий спутники Starlink
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxym Marusenko / Nurphoto / Getty Images

Российские специалисты разработали комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который глушит каналы спутниковой связи Starlink, использующиеся в ряде беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

О новом способе борьбы российских военных с беспилотниками рассказала украинская сторона. В частности, о российском глушителе связи Starlink заявил советник министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флеш в своем Telegram-канале. По его словам, новый комплекс РЭБ назвали «Волна Купол Гарант». Это система спутниковых антенн, установленных на нескольких прицепах, которая излучает мощные помехи на конкретный спутник, тем самым прерывая его связь с терминалами на земле.

Технически спутник Starlink принимает сигналы от терминалов в диапазоне 14–14,5 гигагерца. Этот диапазон поделен на 8 каналов шириной 62,5 мегагерца каждый. Россияне условно взяли восемь спутниковых тарелок, направили их на спутник, и каждая тарелка передает препятствие на своем канале. Все. Спутник «оглох»

Сергей Бескрестновсоветник министра обороны Украины

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

В России допустили появление глушителя связи Starlink

Военный эксперт Алексей Живов полагает, что российские разработчики действительно могли создать глушитель связи Starlink. По его мнению, такой вывод можно сделать, опираясь на информацию военнослужащих и простую человеческую логику.

В частности, эксперт напомнил, что еще две недели назад на трассе «Новороссия» дроны ВСУ уничтожали следовавшие в зону специальной военной операции бензовозы. А сейчас они «доезжают целыми и невредимыми».

Сейчас бензовозы доезжают целыми и невредимыми. Значит, за это время были предприняты какие-то технические действия, которые защитили в той или иной степени. Чем? Противник на своих каналах как раз пишет, что именно вот этим комплексом защитили

Алексей Живоввоенный эксперт

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Киев начал охоту на новую российскую разработку

По предварительной информации, одна такая система обеспечивает защиту на площади около 20 квадратных километров. Украинская сторона полагает, что новыми комплексами РЭБ прикрыли трассу «Новороссия», из-за чего противник открыл охоту на эти хорошо заметные системы, заявил Telegram-канал «Военный осведомитель».

Если рабочий способ глушения Starlink действительно был найден, то распространение таких систем может серьезно повлиять на результативность украинских ударов средней дальности, прямо зависящих от американского спутникового интернета

Telegram-канал «Военный осведомитель»

Живов также допустил, что Вооруженные силы Украины уже начали охотиться за этим техническим комплексом, так как он разрушил их планы. В связи с чем военный эксперт призвал защищать его.

А поскольку комплекс все-таки занимает определенное пространство в физическом мире и он довольно крупногабаритный, то, соответственно, есть определенные риски

Алексей Живоввоенный эксперт
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