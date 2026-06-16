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18:28, 16 июня 2026Экономика

Россиян призвали не оставлять посылки в одном месте

Пшеничникова: Оставленная в тамбуре посылка может нарушить правила пожарной безопасности
Александра Качан (Редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Посылки лучше не оставлять в тамбуре, на лестничной клетке и в других местах общего пользования в многоквартирном доме. Личные вещи могут преградить пути эвакуации, тем самым нарушив правила пожарной безопасности, пишет RT со ссылкой на старшего преподавателя департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталию Пшеничникову.

«С точки зрения закона посылка, оставленная в общем коридоре или на лестничной площадке, рассматривается как "вещь/имущество" на пути эвакуации. Если она сужает проход, мешает свободному открыванию дверей или создает препятствие для движения людей и пожарных, это уже нарушение противопожарных правил», — объяснила эксперт.

Пшеничникова добавила, что лучше будет передать посылку лично адресату, оставить ее в почтовом отделении или пункте выдачи.

Ранее россиянам рассказали, как бороться с неприятными запахами из соседней квартиры.

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