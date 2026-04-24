Россиян предупредили о последствиях неприятного запаха в квартире

Юрист Пачулия: Соседи могут обратиться в суд из-за неприятного запаха в квартире

Неприятных запах в квартире, в том числе и от животных, может стать поводом для судебных разбирательств и штрафа. О последствиях антисанитарии в квартире и стратегии борьбы с нерадивым соседом агентству ТАСС рассказал преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.

Не соблюдая санитарные нормы в многоквартирном доме, сосед нарушает права других жильцов. Ответственность за соответствующее нарушение регулируется КоАП РФ и рассматривается с точки зрения норм эксплуатации жилых помещений. Размер штрафа колеблется от 500 до 1 тысячи рублей.

Если устные претензии и обращения в управляющую компанию с просьбой усмирить неряшливого соседа успеха не приносят, можно обратиться в суд. Инстанция обяжет квартировладельца провести дезинфекцию (в данном случае — уборку).

Также можно подать жалобу участковому уполномоченному, в Роспотребнадзор или органы жилищной инспекции, советует юрист. По факту обращения будет проведена проверка и в случае, если нарушение санитарных норм подтвердится, жильцу вынесут предписание об устранении источника зловония.

Ранее россиян предупредили о штрафах за оставленный в подъезде мусор. За вынос отходов на лестничную площадку грозит штраф суммой от 5 до 15 тысяч рублей. Чтобы привлечь соседа к ответственности, необходимо обратиться в управляющую компанию и правоохранительные органы.