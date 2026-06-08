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21:32, 8 июня 2026Мир

Слова экс-лидера «Правого сектора» вызвали шок в Польше

Do Rzeczy: Слова украинского националиста Яроша о поляках-оккупантах шокируют
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Слова бывшего лидера «Правого сектора» (признан террористической организацией, запрещен в РФ), украинского националиста Дмитрия Яроша (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о польских оккупантах вызвали шок в Польше. Об этом пишет издание Do Rzeczy.

На своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Ярош призвал поляков смириться с тем, что они были «оккупантами, как сегодня русские». В ныне удаленном посте он также заявил, что украинцы имеют абсолютное право «уничтожать захватчиков и агрессоров на нашей дарованной Богом земле». Польский правый политик Павел Усядек увидел в этих словах оправдание Волынской резни.

«Женщины, зарубленные топорами — захватчики. Дети, насаженные на вилы — агрессоры. Священники, загубленные у алтарей, — оккупанты. Это действующий военный командир с подразделениями под командованием. Человек, который сегодня оправдывает геноцид поляков, а завтра захочет его повторить», — сказал Усядек.

Ранее на Украине присвоили элитному подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). На ее счету множество преступлений, в том числе и Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году. Этот шаг возмутил общественность и официальных лиц Польши.

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