Украинцы начали массово покидать европейскую страну

WNP: Украинцы массово уезжают из Польши в Западную Европу

Украинцы массово покидают Польшу, а их рабочие места занимают мигранты из стран Азии и Латинской Америки. Об этом сообщает польское издание WNP.

Отмечается, что украинцы по-прежнему составляют основную массу иностранных сотрудников в Польше, но их число сокращается, поскольку они переезжают в страны Западной Европы ради более выгодных условий трудоустройства.

Как указывает издание, освободившиеся рабочие места все чаще занимают граждане стран Южной Америки и Азии. В частности, сейчас в Польше работают около 30 тысяч колумбийцев и филиппинцев, также фиксируется рост числа сотрудников из Непала и Индии.

Ранее депутат Сейма Польши Казимеж Смолиньский призвал не приезжать в страну украинцев, угрожающих отказаться от поездок в нее в случае лишения президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла.