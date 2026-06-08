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21:39, 8 июня 2026Мир

Украинцы начали массово покидать европейскую страну

WNP: Украинцы массово уезжают из Польши в Западную Европу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Украинцы массово покидают Польшу, а их рабочие места занимают мигранты из стран Азии и Латинской Америки. Об этом сообщает польское издание WNP.

Отмечается, что украинцы по-прежнему составляют основную массу иностранных сотрудников в Польше, но их число сокращается, поскольку они переезжают в страны Западной Европы ради более выгодных условий трудоустройства.

Как указывает издание, освободившиеся рабочие места все чаще занимают граждане стран Южной Америки и Азии. В частности, сейчас в Польше работают около 30 тысяч колумбийцев и филиппинцев, также фиксируется рост числа сотрудников из Непала и Индии.

Ранее депутат Сейма Польши Казимеж Смолиньский призвал не приезжать в страну украинцев, угрожающих отказаться от поездок в нее в случае лишения президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

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