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21:46, 8 июня 2026Мир

Куклачев посоветовал западным лидерам последовать примеру убежавшего от Зеленского кота

Куклачев посоветовал западным лидерам бежать от Зеленского как британский кот Ларри
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Toby Shepheard / Reuters

Западным лидерам стоит обратить внимание на поведение главного британского мышелова кота Ларри, который вновь убежал от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом aif.ru рассказал народный артист России Дмитрий Куклачев, сын народного артиста РСФСР, артиста цирка Юрия Куклачева.

«Многие пользователи неоднократно замечали, что после рукопожатия с Зеленским лидеры очень быстро сдуваются и уходят с политической арены», — отметил он, добавив, что это все неспроста.

Как утверждает дрессировщик, кот чувствует негативную ауру и приближение беды. «То, что сделал кот, нужно сделать всем остальным лидерам уже давно», — резюмировал Куклачев.

Ранее главный мышелов Великобритании кот Ларри сбежал перед прибытием президента Украины Владимира Зеленского на Даунинг-стрит. В октябре 2024 года кот покинул здание правительственной резиденции в момент, когда туда вошел украинский президент вместе с британским премьером.

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