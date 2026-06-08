Куклачев посоветовал западным лидерам бежать от Зеленского как британский кот Ларри

Западным лидерам стоит обратить внимание на поведение главного британского мышелова кота Ларри, который вновь убежал от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом aif.ru рассказал народный артист России Дмитрий Куклачев, сын народного артиста РСФСР, артиста цирка Юрия Куклачева.

«Многие пользователи неоднократно замечали, что после рукопожатия с Зеленским лидеры очень быстро сдуваются и уходят с политической арены», — отметил он, добавив, что это все неспроста.

Как утверждает дрессировщик, кот чувствует негативную ауру и приближение беды. «То, что сделал кот, нужно сделать всем остальным лидерам уже давно», — резюмировал Куклачев.

Ранее главный мышелов Великобритании кот Ларри сбежал перед прибытием президента Украины Владимира Зеленского на Даунинг-стрит. В октябре 2024 года кот покинул здание правительственной резиденции в момент, когда туда вошел украинский президент вместе с британским премьером.