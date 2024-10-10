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18:27, 10 октября 2024Мир

Главный мышелов Великобритании не захотел находиться в одном помещении с Зеленским

DM: кот Ларри покинул резиденцию на Даунинг-стрит, когда туда вошел Зеленский

Главный мышелов Соединенного Королевства кот Ларри, проживающий в резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, не захотел находиться в одном помещении с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующее видео публикует газета The Daily Mail (DM).

На кадрах видно, как Ларри покидает здание правительственной резиденции в момент, когда туда входит Зеленский вместе с действующим премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Ранее Ларри сообщил на своей официальной странице в соцсети Х, что по-прежнему остается «самым красивым котом на Даунинг-стрит», даже несмотря на появление в резиденции нового котенка по кличке Принц.

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      Глеб Бажуткин
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