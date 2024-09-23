Кот Ларри заявил, что он симпатичнее сибирского котенка премьера Стармера

Главный мышелов с Даунинг-стрит кот Ларри отреагировал на появление у премьер-министра Великобритании Кира Стармера нового сибирского котенка по кличке Принц. Ларри сообщил в соцсети X, что он остается самым красивым котором в резиденции премьера Соединенного Королевства.

«Мой статус самого красивого кота на Даунинг-стрит остается неоспоримым», — говорится в публикации на странице кота.

Ранее премьер-министра Великобритании Кира Стармера обвинили в поддержке России из-за нового котенка сибирской породы. Как считает британский общественный деятель Стивен Джеймс, выбор породы домашних животных показывает, действительно ли Кир Стармер является патриотом своей страны.

До этого о намерении Кира Стармера завести сибирского кота рассказали BBC. В публикации упоминалось, что данное решение было принято после напряженных переговоров в кругу семьи, поскольку дети политика больше хотели немецкую овчарку.