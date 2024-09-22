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16:35, 22 сентября 2024Мир

Премьера Великобритании обвинили в поддержке России из-за котенка

Премьера Британии Стармера заподозрили в поддержке России из-за породы котенка

Премьер-министра Великобритании Кира Стармера обвинили в поддержке России из-за нового котенка сибирской породы. На это указал британский общественный деятель Стивен Джеймс в социальной сети X.

«Выбор Киром Стармером русского сибирского котенка вместо британского короткошерстного — явный признак того, что он не поддерживает Великобританию!» — заподозрил он в действиях премьера измену стране.

По мнению господина Джеймса, выбор породы домашних животных показывает, действительно ли Кир Стармер является патриотом своей страны. Тот, кто предпочитает русских сибирских кошек британским, по его словам, не может, в частности, выражать интересы рабочих Великобритании.

Негодование Стивена Джеймса произошло после публикации фотографий нового домашнего кота британского премьер-министра, которому было дано имя Принц. На фотографии он изображен запрыгнувшим на письменный стол главы правительства.

Ранее о намерении Кира Стармера завести сибирского кота рассказали в BBC. В публикации упоминалось, что данное решение было принято после напряженных переговоров в кругу семьи, поскольку дети политика больше хотели немецкую овчарку.

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      Дмитрий Попов
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