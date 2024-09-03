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02:51, 3 сентября 2024Из жизни

В резиденции премьера Британии заведут сибирского котенка

В резиденции премьера Британии Стармера заведут сибирского котенка

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В резиденции главы правительства Великобритании в центре Лондона появится второй кот. Об этом сообщает радиостанция BBC.

Кир Стармер, занявший этот пост в начале июля, рассказал, что тема выбора домашнего животного обсуждалась на семейном совете все лето. Изначально сын и дочь политика хотели завести немецкую овчарку.

«Это сибирский котенок, которого забрала моя дочь, таким вот оказался итог», — подчеркнул лидер Лейбористской партии.

Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Он был главным мышеловом уже при пяти премьерах: при Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй, Борисе Джонсоне, Лиз Трасс и Риши Сунаке.

После сообщения об отставке Лиз Трасс кот Ларри рассказал о просьбе занять ее место.

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      Юлия Мискевич
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