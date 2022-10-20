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16:49, 20 октября 2022Мир

Кот Ларри с Даунинг-стрит рассказал о предложении стать премьер-министром

Главный мышелов кот Ларри заявил, что король попросил его стать премьер-министром Британии

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Кот Ларри, живущий в резиденции на Даунинг-стрит, после сообщения об отставке Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании рассказал о просьбе занять ее место. Об этом говорится в Twitter-аккаунте главного мышелова британского правительства.

С подобным предложением к коту якобы обратился король Соединенного Королевства Карл III из-за того, что «этот абсурд порядком затянулся».

В четверг, 20 октября, Лиз Трасс заявила об уходе с поста премьер-министра и главы консервативной партии Британии. Сообщая о принятом решении, она признала, что не справляется с обязанностями. Глава правительства упомянула, что будет продолжать выполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назван преемник на этой должности. По ее словам, выборы пройдут уже на следующей неделе.

Ранее в сентябре кот Ларри дал несколько советов Трасс. Он порекомендовал ей работать усердно, следовать правилам, относится к людям с уважением и никогда не врать населению. Такие же советы он давал экс-премьеру страны Борису Джонсону, когда тот занял должность.

Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Он был главным мышеловом уже при трех премьерах: при Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй и Борисе Джонсоне.

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Варвара Кошечкина
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