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Кот Ларри с Даунинг-стрит дал советы новому премьеру Великобритании

Главный мышелов кот Ларри посоветовал Лиз Трасс работать усердно и следовать правилам
Кот Ларри

Кот Ларри. Фото: John Sibley TPX IMAGES OF THE DAY / Reuters

Кот Ларри, живущий в резиденции на Даунинг-стрит, дал несколько советов новому премьер-министру Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте кота.

«Работай усердно, следуй правилам, относись к людям с уважением и никогда не ври населению», — говорится в сообщении. Отмечается, что данные рекомендации были даны и экс-премьеру страны Борису Джонсону, когда тот занял должность.

При этом кот Ларри выразил надежду, что Лиз Трасс выслушала его с большим вниманием, чем Джонсон.

Ранее главный мышелов правительства кот Ларри подтвердил уход Бориса Джонсона.

Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Он был главным мышеловом уже при трех премьерах: при Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй и Борисе Джонсоне.

Новым премьер-министром Великобритании и лидером Консервативной партии стала глава британского МИД Лиз Трасс. Она набрала 57,4 процента голосов, обойдя другого претендента на пост премьера — бывшего канцлера казначейства Британии Риши Сунака.

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Ксения Назарова
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