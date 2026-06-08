РИА Новости: В ВСУ недовольны возможным урегулированием по линии соприкосновения

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) недовольны тем, что Киев обсуждает с западными лидерами прекращение боевых действий по текущей линии фронта. Об этом источник в российских силовых структурах рассказал РИА Новости.

«В закрытых чатах украинские националисты не понимают, зачем им рисковать собственной жизнью даже на прифронтовых территориях, если они все равно отойдут России. На Западе перестали поднимать вопросы будущего Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, части которых также освобождены российскими войсками», — сказал он.

Источник подчеркнул, что в публичных заявлениях европейских лидеров больше не упоминается возвращение Украины к границам 2022-го и тем более 1991 года. Основным исходом конфликта они считают остановку боевых действий по текущей линии соприкосновения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсуждать возможность переговоров по Украине сложно на фоне решений европейских стран о новых поставках оружия Киеву. «Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить», — сказал дипломат.