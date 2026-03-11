Россиянам назвали способ бороться с чужим мусором в доме

Юрист Кваша: Мусорящих на лестничной клетке соседей можно наказать штрафом

Соседей, оставляющих мусор на лестничной клетке, можно привлечь к административной ответственности. О том, как это сделать, рассказал юрист Дмитрий Кваша в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам эксперта, вынос мусора на лестничную клетку можно посчитать нарушением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений. За это предусмотрен штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Чтобы привлечь соседа к ответственности, необходимо обратиться в управляющую компанию и правоохранительные органы.

Если штраф не заставит жильца прекратить оставлять мусор в местах общего пользования, эксперт рекомендовал повторить процедуру. Однако он подчеркнул, что ужесточить наказание не получится.

