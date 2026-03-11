Реклама

Экономика
13:33, 11 марта 2026Экономика

Россиян предупредили о штрафе за кофе в общественном транспорте

Юрист Салкин: За стакан с кофе без крышки в общественном транспорте грозит штраф
Александра Качан (Редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Распитие кофе и других напитков из стаканов без крышки в общественном транспорте может обернуться штрафом. Об этом россиян предупредил юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, отдельного федерального закона, запрещающего употреблять безалкогольные напитки в метро и автобусах нет, однако перевозчики могут устанавливать собственные правила. Это может быть сделано для того, чтобы не дать пассажиру с напитком случайно запачкать других людей при движении.

Салкин отметил, что наполненный стаканчик с крышкой тоже стоит под вопросом, так как и в таком случае можно запачкать других пассажиров. При этом судебной практики с похожими инцидентами пока нет. «Теоретически факт нахождения напитка в транспорте может быть расценен как нарушение. За это грозит штраф в размере одной тысячи рублей или предупреждение. Шансы быть оштрафованными выше у тех, кто пьет кофе в общественном транспорте из стакана без крышечки», — заключил юрист.

Ранее россиян предупредили о риске получить штраф за сильный запах из квартиры.

