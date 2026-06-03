В МИД России высказались о недружественных членах Совбеза ООН

Алимов: Россия не ждет перемен от новых членов Совбеза ООН

Россия не ожидала перемен в позициях стран, которые претендовали на места непостоянных членов Совета Безопасности ООН от Западной Европы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Все три страны [Португалия, Австрия и Германия] являются для нас недружественными. Мы не будем ожидать от тех, кто в итоге будет избран в Совет, каких-то радикальных изменений в их подходах и позициях», — сказал дипломат.

В среду, 3 июня, Генеральная Ассамблея ООН избрала пять новых непостоянных членов Совета Безопасности на двухлетний срок. Места достались Австрии, Португалии, Зимбабве и Тринидаду и Тобаго. Среди кандидатов также была Германия.

В марте Россия подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН, который призывает обеспечить защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Кроме того, проект подчеркивает важность обеспечения безопасности всех государств, которые затронуты нападением США и Израиля на Иран.