Мир
04:48, 9 марта 2026Мир

Раскрыты подробности российского проекта резолюции СБ ООН

ТАСС: Российский проект резолюции СБ ООН призывает обеспечить защиту гражданских
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Россия подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН, который призывает обеспечить защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ, который оказался в его распоряжении.

«Совет Безопасности осуждает в самых решительных выражениях все нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру и призывает обеспечивать их защиту, подчеркивая обязательства всех сторон в соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право», — отмечается в документе.

Кроме того, проект подчеркивает важность обеспечения безопасности всех государств, которые затронуты нападением Соединенных Штатов Америки (США) и Израилем на Иран.

Россия также выразила глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в ходе боевых действий и призвала все стороны конфликта незамедлительно прекратить войну.

В заявлении уточняется, что Москва призывает участников ближневосточного конфликта возобновить переговоры.

Ранее офицер американской армии в отставке Станислав Крапивник указал на большой ущерб для США из-за военной операции в Иране.

