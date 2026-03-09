Реклама

03:46, 9 марта 2026Мир

Россия подготовила проект резолюции СБ ООН

РФ в проекте резолюции СБ ООН призывает прекратить конфликт на Ближнем Востоке
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Россия подготовила проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) с призывом прекратить военный конфликт на Ближнем Востоке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник и документ, который имеется в их распоряжении.

Агентство отмечает, что в документе выражена глубокая озабоченность нынешней эскалацией военных действий не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами.

Кроме того, выражаются соболезнования в связи с гибелью людей в ходе боевых действий и имеется призыв ко всем сторонам конфликта незамедлительно прекратить войну.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров обратился к Соединенным Штатам Америки (США) с просьбой прояснить миру свои планы по ситуации, которая сложилась на Ближнем Востоке.

