Лавров обратился с призывом к США

Лавров: США должны прояснить миру свои планы по ситуации на Ближнем Востоке

США должны прояснить миру свои планы по ситуации, которая сложилась на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передают Вести.

«Мы много говорим, что мы хотим определиться, в каком мире мы живем (...). Россия исходит из того, что США должны рассказать, какие у них планы и как это все соотносится с тем, что ранее определяло какие-то нормы», — указал дипломат.

5 марта Лавров заявил, что США и Израиль хотят втянуть страны Персидского залива в войну против Ирана. Министр пообещал, что Россия с партнерами будет способствовать созданию атмосферы, которая сделает невозможной операцию против Исламской республики.

Дипломат предупредил, что военный конфликт на Ближнем Востоке в настоящее время чреват колоссальными последствиями для всего мира и экономики.