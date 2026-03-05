Лавров назвал цель США и Израиля в войне против Ирана

Лавров: США и Израиль хотят втянуть страны Персидского залива в войну с Ираном

США и Израиль хотят втянуть страны Персидского залива в войну против Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины, трансляция доступна на сайте внешнеполитического ведомства.

«Одной из целей было внести раскол между странами региона, между странами Персидского залива — Ираном и его арабскими соседями, между которыми за последние годы до недавнего времени наблюдался позитивный процесс нормализации», — сказал глава МИД России.

Лавров пообещал, что Россия с партнерами будет способствовать созданию атмосферы, которая сделает невозможной операцию против Ирана.

Ранее бывший американский дипломат в странах Ближнего Востока предсказал Ирану судьбу Северной Кореи. По его словам, Тегеран будет все больше и больше изолирован в экономическом и политическом плане.