Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:23, 5 марта 2026Мир

Лавров назвал цель США и Израиля в войне против Ирана

Лавров: США и Израиль хотят втянуть страны Персидского залива в войну с Ираном
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

США и Израиль хотят втянуть страны Персидского залива в войну против Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины, трансляция доступна на сайте внешнеполитического ведомства.

«Одной из целей было внести раскол между странами региона, между странами Персидского залива — Ираном и его арабскими соседями, между которыми за последние годы до недавнего времени наблюдался позитивный процесс нормализации», — сказал глава МИД России.

Лавров пообещал, что Россия с партнерами будет способствовать созданию атмосферы, которая сделает невозможной операцию против Ирана.

Ранее бывший американский дипломат в странах Ближнего Востока предсказал Ирану судьбу Северной Кореи. По его словам, Тегеран будет все больше и больше изолирован в экономическом и политическом плане.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это истощение в ненужной войне». Почему в США заговорили о расколе в Белом доме и какие проблемы ждут Трампа из-за Ирана?

    Лавров высказался о трехсторонних переговорах по Украине

    Артемий Лебедев дал совет по поиску любви на всю жизнь

    Российский теннисист рассказал о побеге из Дубая

    Лавров уличил НАТО в участии в войне против Ирана

    Президент Ирана поблагодарил страну НАТО

    Звезда с самыми идеальными ягодицами ответила на слухи о приеме «Оземпика»

    Иран назвал сроки открытия Ормузского пролива

    Владельцев ноутбуков Apple оставят без зарядки

    Лавров высказался о колоссальных последствиях конфликта на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok