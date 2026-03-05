Реклама

08:29, 5 марта 2026Мир

Ирану предсказали судьбу Северной Кореи

WP: Иран будет все больше изолирован и может стать второй Северной Кореей
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Иран будет все больше изолирован и может стать второй Северной Кореей. Судьбу Ирана предсказал бывший американский дипломат в странах Ближнего Востока, сообщает The Washington Post (WP).

По его словам, иранцы нанесли огромный психологический ущерб чувству безопасности в странах региона.

«Иран будет все больше и больше изолирован в экономическом и политическом плане. Эта страна с населением в 90 миллионов человек может стать второй Северной Кореей», — заявил он.

Ранее британский дипломат в отставке Аластер Крук отметил, что главными целями Ирана в конфликте являются вытеснение США с Ближнего Востока и радикальное ослабление армии Израиля. Он добавил, что в случае, если ситуация не изменится, то это несет угрозу сохранению американского присутствия в странах Персидского залива.

