07:33, 5 марта 2026

На Западе назвали цели Ирана

Аналитик Крук: Иран хочет вытеснить США с Ближнего Востока и ослабить Израиль
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Главными целями Ирана в конфликте являются вытеснение США с Ближнего Востока и радикальное ослабление армии Израиля. Об этом британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.

По его словам, в случае, если ситуация не изменится, то это несет угрозу сохранению американского присутствия в странах Персидского залива. «Их буквально бьют дронами и ракетами», — подчеркнул эксперт. Кроме того, Тегеран намерен нанести США и Европейскому союзу (ЕС) значительный экономический ущерб, добавил Крук.

Ранее Аластер Крук отметил, что иранские силы, стремясь вытеснить США с Ближнего Востока, начинают применять новые виды вооружений. Он также обратил внимание, что страны Персидского залива почти полностью исчерпали свои системы воздушного развертывания, из-за чего иранцы могут не спеша уничтожать американские базы.

