04:38, 4 марта 2026Мир

На Западе оценили новые вооружения Ирана

Аналитик Крук заявил, что Иран начинает применять новые виды вооружений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Иранские силы, стремясь вытеснить США с Ближнего Востока, начинают применять новые виды вооружений. Об этом заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.

По его словам, страны Персидского залива почти полностью исчерпали свои системы воздушного развертывания.

«Так что теперь иранцы могут не спеша уничтожать американские базы — и в значительной степени именно это и происходит. США эвакуируют несколько баз», — отметил Крук.

По словам Крука, Иран постепенно начинает использовать все более современные и мощные виды вооружения.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

