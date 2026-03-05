Реклама

Лавров высказался о колоссальных последствиях конфликта на Ближнем Востоке

Лавров: Конфликт на Ближнем Востоке чреват колоссальными последствиями для мира
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Военный конфликт на Ближнем Востоке в настоящее время чреват колоссальными последствиями для всего мира и экономики. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе посольского «круглого стола» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины. Трансляция с мероприятия опубликована на сайте внешнеполитического ведомства.

«Не могу не упомянуть об этом кризисе (военном конфликте между США, Израилем и Ираном — примечание «Ленты.ру»), который сейчас не сходит с первых страниц (…) и который действительно чреват колоссальнейшими последствиями, негативными последствиями для всего мира, для мировой стабильности и мировой экономики», — сообщил он.

Ранее стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США разрабатывало операцию по устранению руководства Ирана с июня 2025 года. Несмотря на противодействие со стороны контрразведки Тегерана, с помощью агентурной сети и технических средств спецслужбы Вашингтона и Тель-Авива собирали данные для предоставления администрации США вариантов дальнейших действий. Кульминацией этой работы стал удар по резиденции Хаменеи 28 февраля.

