Раскрыты детали подготовки ЦРУ операции против руководства Ирана

Intelligence Online: ЦРУ готовило операцию против руководства Ирана с 2025 года

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США готовило операцию по устранению руководства Ирана с июня 2025 года. Об этом сообщил портал Intelligence Online.

Издание отмечает, что после операции «Полуночный молот», в рамках которой американские бомбардировщики B-2 нанесли удары по иранским ядерным объектам, спецслужбы США, включая ЦРУ, существенно активизировали разведывательную деятельность в регионе. Их изначальной целью была оценка последствий американских ударов, однако впоследствии руководство ЦРУ перенаправило значительные ресурсы на отслеживание местонахождения Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Несмотря на противодействие со стороны иранской контрразведки, с помощью агентурной сети и технических средств американские и израильские спецслужбы продолжали сбор данных, чтобы предоставить Белому дому варианты дальнейших действий. Кульминацией этой работы стал удар по резиденции Хаменеи 28 февраля.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились о начале атаки на Иран во время телефонного разговора 23 февраля. В ходе беседы Нетаньяху сообщил Трампу, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи встретится с советниками 28 февраля.