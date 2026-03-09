Реклама

Эксперт указал на большой ущерб для США из-за операции в Иране

Крапивник: США понесли большой ущерб, начав операцию в Иране
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Операция против Ирана, которую США начали под давлением Израиля, обернулась для Вашингтона большим ущербом. На это указал офицер американской армии в отставке Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

«Я полагаю, что страны Ближнего Востока еще многого добьются. <...> Дела у США идут очень плохо. Они этого не планировали», — сказал эксперт, подчеркнув, что Вашингтон не хотел начинать эту операцию, но вынужденно пошел на такой шаг в связи с решением Израиля.

Крапивник также отметил, что Тель-Авив тоже понес огромный ущерб.

Ранее бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик заявил, что власти CША прекрасно осознают риски из-за иранского конфликта, но им все равно на эти последствия.

