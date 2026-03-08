В США жестко высказались об иранском конфликте

Берлетик: CША все равно на риски иранского конфликта

Власти CША прекрасно осознают риски из-за иранского конфликта, но им все равно на эти последствия. Об этом заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в своем аккаунте социальной сети X.

«США понимают, что нанесут огромный глобальный ущерб, а также навредят самим себе. Однако Вашингтон считает, что у него есть наилучшие шансы пережить это и выйти из ситуации сильнейшими», — указал аналитик.

Берлетик подчеркнул, что правящей администрации неважно американское общественное мнение. По его словам, ей также безразлично будущее Израиля, монархий Персидского залива, Украины и Европы.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что часть влиятельных сторонников президента США Дональда Трампа возмущены атаками Вашингтона на Иран, что усиливает раскол в правящей администрации. Также вмешательство США в ближневосточный конфликт может оттолкнуть от Трампа независимых избирателей, которые проголосовали за него в надежде на решение экономических проблем.