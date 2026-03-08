Реклама

Стало известно о расколе в Белом доме из-за Ирана

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Часть влиятельных сторонников президента США Дональда Трампа возмущены атаками Вашингтона на Иран, что усиливает раскол в правящей администрации. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Восстание влиятельных лиц, выступающих за "Сделаем Америку снова великой", включая Такера Карлсона, Мегин Келли и Марджори Тейлор Грин, а также нескольких политиков от Республиканской партии, вызвало хор обвинений в предательстве», — отмечается в материале агентства.

При этом уточняется, что вмешательство США в ближневосточный конфликт может оттолкнуть от Трампа независимых избирателей, которые проголосовали за него в надежде на решение экономических проблем.

Ранее американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский отметил в беседе с «Лентой.ру», что конфликт США с Ираном нанес удар по Трампу внутри страны и может привести к серьезным внутриполитическим последствиям. В частности, он указал на риски провала Республиканской партии на промежуточных выборах.

