Экономика
08:09, 4 марта 2026Экономика

Россиян предупредили о штрафе за запах из квартиры

Финансист Леонова: За неприятный запах из квартиры грозит штраф до 20 тыс. руб.
Александра Качан (Редактор)

Фото: Global Look Press

За неприятный запах из квартиры россияне рискуют получить штраф. Об этом предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, неприятный запах может указывать на нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений. Причиной может быть содержание питомца без надлежащего ухода, нежелание собственника проводить уборку, выносить мусор и так далее.

«За такое нарушение физическому лицу грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей», — рассказала Леонова. Она добавила, что юридическим лицам придется заплатить больше — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Кроме того, если запах появился из-за животного, его могут изъять.

Ранее владельцев дачных участков предупредили о штрафе за уборку снега. Нарушением считается сброс снега на территорию соседей.

