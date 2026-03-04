Россиян предупредили о штрафе за запах из квартиры

За неприятный запах из квартиры россияне рискуют получить штраф. Об этом предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, неприятный запах может указывать на нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений. Причиной может быть содержание питомца без надлежащего ухода, нежелание собственника проводить уборку, выносить мусор и так далее.

«За такое нарушение физическому лицу грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей», — рассказала Леонова. Она добавила, что юридическим лицам придется заплатить больше — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Кроме того, если запах появился из-за животного, его могут изъять.

