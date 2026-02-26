Дачников предупредили о наказании за уборку снега

Юрист Зуй: Сброс снега к соседям по даче в России запрещен законом

Сброс снега на соседний дачный участок в России запрещен законом. О наказании за уборку территории предупредила россиян член Мособлколлегии адвокатов Ирина Зуй, ее слова передает aif.ru.

По словам эксперта, владелец соседнего участка имеет право потребовать устранить нарушение и вернуть сугробы обратно. Однако денежного штрафа в таком случае закон не предусматривает.

Если сосед отказывается убирать снег с пострадавшего участка, Зуй советует снять доказательства на фото и видео. С этими материалами можно обратиться в суд. Тогда соседа обяжут либо устранить нарушение, либо компенсировать расходы на уборку.

Ранее дачникам напомнили о крупных штрафах за борщевик на участке. С 1 марта 2026 года начнут действовать новые правила, согласно которым собственники земель любых категорий, в том числе дачных и садовых участков, будут обязаны бороться с опасными инвазивными растениями. К таким относятся борщевик Сосновского и другие жизнеспособные растения, распространяющиеся вне естественного ареала и создающие угрозу окружающей среде или здоровью людей.