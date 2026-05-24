Зеленский назвал основную мишень ночного массированного удара по Украине

Зеленский: Киев был основной мишенью ночного массированного удара по Украине

Киев был основной мишенью ночного массированного удара по Украине. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Тяжелый был удар — ракет разных типов 90, из них много баллистики – 36; 600 дронов. К сожалению, не всю баллистику удалось сбить. Больше попаданий в Киеве, и именно Киев был основной мишенью этой российской атаки», — говорится в публикации.

Российские войска нанесли один из наиболее массированных ударов по Киеву за время проведения специальной военной операции. Сообщалось, что для удара по Киеву использовалась «почти вся номенклатура» российских ракет, включая «Циркон» и «Кинжал».

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны подготовить предложения для ответа на удар Вооруженных сил Украины по зданиям Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Луганской Народной Республике.