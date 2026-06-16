Расследование дела в отношении главреда Baza завершено

ТАСС: Предварительное следствие в отношении главреда Baza Трифонова завершено

Предварительное следствие в отношении главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и его коллеги Татьяны Лукьяновой завершено. Об этом рассказал адвокат журналиста Алексей Михальчик, передает ТАСС.

По словам Михальчика, об окончании следствия было объявлено на прошлой неделе, а сейчас завершается ознакомление с материалами уголовного дела.

По данным агентства, фигуранты признали вину и активно содействуют расследованию.

Трифонова и Лукьянову задержали летом 2025 года. По версии следствия, в течение двух лет журналисты давали взятки силовикам за передачу оперативной и эксклюзивной информации.