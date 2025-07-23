Главреда Baza арестовали по делу о взятках полицейским. Адвокат заявил, что единственное доказательство — старое фото с банкомата

Главреда Baza Трифонова отправили под арест на два месяца по делу о взятках

Главного редактора издания Baza Глеба Трифонова отправили под арест на два месяца. Соответствующее решение вынес Замоскворецкий суд Москвы в среду, 23 июля. Журналист пробудет под арестом как минимум до 20 сентября.

Решение было принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения журналисту в виде заключения под стражу. Следствие заявило, что Трифонов может скрыться и уничтожить улики, поэтому его нужно отправить в СИЗО. При этом защита журналиста настаивала на мере пресечения, не связанной с арестом. Также в его защиту направили ходатайства российские журналисты и благотворительные фонды «Время и детство» и «Мир детей». Судья не стал заслушивать весь список ходатайств.

Трифонову предъявлено обвинение по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору»). Речь идет о суммах не выше 100 тысяч рублей. Накануне полицейские провели обыски в офисе издания и задержали главреда. Примечательно, что во время задержания силовики угрожали ему пытками.

Вместе с Трифоновым подозреваемым по делу проходит продюсер издания Baza Татьяна Лукьянова.

Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов, обвиняемый в даче взятки группой лиц по предварительному сговору, в Замоскворецком суде.. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Адвокат Трифонова заявил о нарушениях

Адвокат журналиста Алексей Михальчик указал на целый ряд нарушений при работе силовиков с Трифоновым. Так, по его информации, задержание главреда издания произошло утром 22 июля, а адвоката к нему допустили лишь спустя 14 часов. Также отмечается, что его допрашивали ночью в нарушение Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Кроме того, по словам Михальчика, единственное доказательство, на которое ссылается следствие, — это фото Трифонова с банкомата, сделанное в августе 2023 года. При этом кому он переводил тогда деньги, неизвестно.

В деле отсутствуют доказательства. В материалах уголовного дела отсутствуют показания сотрудников полиции о том, действительно ли они взаимодействовали с журналистами и предоставляли информацию, за которую их обвиняют. Все сотрудники жили далеко от Москвы и не были знакомы с Глебом Трифоновым Алексей Михальчик адвокат

Также адвокат обратил внимание, что в деле речь идет о публикациях, которые вышли «после других крупных изданий вроде "Коммерсанта"». Кроме того, он отметил, что журналисты издания получают информацию в том числе через бот, в котором источник может запросить гонорар. При этом редакции не известно, откуда берется эта информация, и ее задача — проверить ее достоверность.

Адвокат Алексей Михальчик. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Трифонов выступил в суде

Перед вынесением решения Трифонов выступил в суде. Он заверил, что не собирается скрываться от следствия, а также сообщил, что «сам лично отдал свой паспорт, все свои телефоны, компьютеры, всё выдал добровольно».

Я не совершал то преступление, которое мне инкриминируют. Я гарантирую, что буду являться по первому требованию следователей, по первому требованию суда, по первой необходимости. Я не планирую скрываться Глеб Трифонов главный редактор издания Baza

В суде журналист улыбался и был спокоен. Он также поблагодарил коллег и журналистов других изданий, которые пришли поддержать его.

Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов, обвиняемый в даче взятки группой лиц по предварительному сговору, в Замоскворецком суде.. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Мать главреда просила суд не забирать у нее сына

Также в суде дали слово матери журналиста Юлии Трифоновой. Она охарактеризовала его как порядочного, трудолюбивого и честного человека. «Везде его характеризовали как честного человека», — заявила она.

Юлия также напомнила, что у Трифонова растет сын, которого он обеспечивает, и сообщила, что находится на иждивении у сына после потери супруга полтора года назад.

Глеб — законнопослушный гражданин, он очень любит сына, невесту, у него бабушка и дедушка до сих пор живы . У него большая ответственность, он точно не скроется. Прошу не отнимать сына. Юлия Трифонова мать журналиста

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Генпрокурора России призвали взять под личный контроль дело Трифонова

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков попросил генпрокурора Игоря Краснова взять дело против Трифонова под личный контроль. Он призвал к справедливому разбирательству.

«Тревожно, что это не первый подобный случай за последнее время», — отметил Даванков.

Депутат Госдумы от партии «Новые Люди» Ксения Горячева также призвала соблюдать базовые права задержанных журналистов. «Мы не можем вмешиваться в ход расследования, но крайне важно, чтобы в любых делах соблюдались базовые права: доступ к адвокату, четкое разъяснение статуса, уважение к человеческому достоинству», — указала она.

Российская журналистка Ксения Собчак сообщила, что тоже подписала поручительство за Глеба Трифонова и Татьяну Лукьянову для суда по мере пресечения. «Давление на любого журналиста — давление на всех, неважно, в каком он лагере», — высказалась она.