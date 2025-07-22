Стал известен второй подозреваемый по делу главреда Baza

Продюсер Baza Лукьянова стала второй подозреваемой по делу о даче взятки

Продюсер издания Baza Татьяна Лукьянова стала второй подозреваемой по делу о даче взятки. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

«Лукьянова подозревается в даче взятки (статья 291 УК РФ), она задержана и находится в СК по ЦАО Москвы», — указано в сообщении.

По данному делу проходит и главный редактор Baza Глеб Трифонов. Он также задержан и доставлен на допрос к следователю, подчеркнул собеседник агентства.

До этого за передачу данных Baza были задержаны несколько сотрудников главных управлений МВД России по Белгородской области, Краснодарскому и Красноярскому краям. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.