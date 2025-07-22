Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:24, 22 июля 2025Силовые структуры

Нескольких российских полицейских задержали за передачу данных изданию Baza

МВД сообщило о задержании полицейских в связи с делом издания Baza
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Несколько сотрудников главных управлений МВД России по Белгородской области, Краснодарскому и Красноярскому краям попались на предоставлении третьим лицам информации, ставшей им известной в рамках исполнения служебных обязанностей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным МВД, в дальнейшем полученные сведения получали публичное распространение. Продолжается комплекс оперативных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Мероприятия связаны с прошедшими в редакции российского издания Baza обысками. В ходе мероприятий были задержаны главный редактор и четверо сотрудников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России повышают пошлины для автомобилистов и новых водителей. За что придется платить больше?

    В России построят инклюзивный храм

    Москву залило дождем

    Живущий в России брат Сырского резко отреагировал на денежный перевод от главкома ВСУ

    В Москве отменили стендап-концерт из-за угроз неизвестного взорвать площадку

    Госдума приняла закон о блокировке дискредитирующих традиционные ценности фильмов

    В России высказались о создании Министерства борьбы с темными силами

    Названо неожиданное последствие перепалки Трампа с Зеленским

    Госдума утвердила закон о платформенной экономике

    Москвичам рассказали о пике ливней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости