Нескольких российских полицейских задержали за передачу данных изданию Baza

МВД сообщило о задержании полицейских в связи с делом издания Baza

Несколько сотрудников главных управлений МВД России по Белгородской области, Краснодарскому и Красноярскому краям попались на предоставлении третьим лицам информации, ставшей им известной в рамках исполнения служебных обязанностей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным МВД, в дальнейшем полученные сведения получали публичное распространение. Продолжается комплекс оперативных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Мероприятия связаны с прошедшими в редакции российского издания Baza обысками. В ходе мероприятий были задержаны главный редактор и четверо сотрудников.