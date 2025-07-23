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18:37, 23 июля 2025Силовые структуры

Суд вынес решение после обещания главреда издания Baza не скрываться от следствия

Суд арестовал на два месяца главного редактора Baza Трифонова по делу о взятках
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца главного редактора издания Baza Глеба Трифонова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения журналисту в виде заключения под стражу до 20 сентября. Трифонов обещал суду не скрываться и являться к следователю, также его мама просила о домашнем аресте по месту ее жительства, однако их слова не были услышаны.

Журналисту вменяются три эпизода дачи взятки сотрудникам полиции за получение информации.

Сотрудников полиции, проходящих по уголовному делу издания Baza, доставили в Москву для проведения следственных действий. Их этапировали из Краснодара, Белгорода и Красноярска.

Следствие считает, что журналисты выплачивали в качестве разовых вознаграждений за информацию или видеоматериалы по 20-30 тысяч рублей. Известно, что адвоката допустили к Трифонову спустя 14 часов после задержания, а допрос закончился поздно ночью.

Трифонов и продюсер издания Татьяна Лукьянова не признают вину в даче взяток силовикам.

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