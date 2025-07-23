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16:32, 23 июля 2025Силовые структуры

Раскрыты детали о проходящих по делу российского издания полицейских

Полицейских, проходящих по делу издания Baza, доставили в Москву
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Сотрудников полиции, проходящих по уголовному делу издания Baza, доставили в Москву для проведения следственных действий. Об этом сообщает адвокат Алексей Михальчик в своем Telegram-канале.

Правоохранителей, которых подозревают в получении взяток от главного редактора Глеба Трифонова, этапировали из Краснодара, Белгорода и Красноярска.

Следственный комитет России просит арестовать главреда Baza и продюсера Татьяну Лукьянову. Они не признают вину в даче взяток силовикам.

Следствие считает, что журналисты выплачивали в качестве разовых вознаграждений за информацию или видеоматериалы по 20-30 тысяч рублей.

Адвоката допустили к Трифонову спустя 14 часов после задержания, а допрос закончился поздно ночью.

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