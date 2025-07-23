Раскрыты детали о проходящих по делу российского издания полицейских

Полицейских, проходящих по делу издания Baza, доставили в Москву

Сотрудников полиции, проходящих по уголовному делу издания Baza, доставили в Москву для проведения следственных действий. Об этом сообщает адвокат Алексей Михальчик в своем Telegram-канале.

Правоохранителей, которых подозревают в получении взяток от главного редактора Глеба Трифонова, этапировали из Краснодара, Белгорода и Красноярска.

Следственный комитет России просит арестовать главреда Baza и продюсера Татьяну Лукьянову. Они не признают вину в даче взяток силовикам.

Следствие считает, что журналисты выплачивали в качестве разовых вознаграждений за информацию или видеоматериалы по 20-30 тысяч рублей.

Адвоката допустили к Трифонову спустя 14 часов после задержания, а допрос закончился поздно ночью.